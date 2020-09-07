İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Azerbaycan'a: Ancak birlikte kazanabiliriz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev ile görüştü. 'iki devlet, tek millet' anlayışının yinelendiği görüşmede, Altun, yeni dünya düzeninin kurulamadığı kaos ortamında ve her alanda 'ancak birlikte kazanabiliriz' mesajı verdi. Ayrıca görüşmede, iki ülkenin ortak medya platformu için anlaştığı belirtildi.

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Fahrettin Altun ve Hikmet Hacıyev, baş başa görüşmelerinin ardından, iki ülkenin medya ve iletişim alanındaki kurumların üst düzey yetkililerinin katılımıyla düzenlenen heyetler arası toplantıya başkanlık etti. Altun, programda yaptığı konuşmada, hem Türkiye’nin hem de Azerbaycan’ın, hayati çıkarlarına ve mevcudiyetlerine yönelik muhtelif tehditlerle karşı karşıya olduğunu, bu saldırıların doğrudan doğruya Türk milletine ve Türklüğe karşı yapıldığını ifade etti.

Söz konusu saldırılarla yalnızca askeri anlamda karşılaşmadıklarını belirten Altun, aynı zamanda hem Türkiye’ye hem de Azerbaycan’a yönelik itibar suikastlarına ve algı operasyonlarına kalkışıldığını dile getirdi.

"Bu anlayışın sözden ibaret olmadığını gösterdiler"

Fahrettin Altun, Türkiye ile Azerbaycan’ın dün olduğu gibi bugün de “iki devlet, tek millet” şiarıyla hareket ettiğini, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, bu anlayışın sözden ibaret olmadığını tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

Siyaset, ekonomi, kültür ve güvenlik başta olmak üzere bütün alanlarda ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için liderler düzeyinde bir iradenin ortaya konduğunu belirten Altun, iki ülke yönetimleri arasında uluslararası ve bölgesel meselelerdeki iş birliği ve dayanışma ruhunun, halklar arasında da kardeşlik duygularının pekişmesiyle karşılık bulduğuna işaret etti.

Fahrettin Altun: Bu kardeşliğimizi son yıllarda artan iş birlikleriyle taçlandırdık. Özellikle İletişim Başkanlığımızın yetki alanında giren tüm konularda Azerbaycan ile daha yakın iş birliği içerisinde olmak arzusundayız."

Fahrettin Altun, iki ülkenin uluslararası ve bölgesel meselelerde karşı karşıya kaldığı imkanlar ve meydan okumalar karşısında sergilediği birlik ve dayanışmayı en üst düzeyde devam ettireceklerini vurguladı.

"Ancak birlikte kazanabiliriz"

Altun, "Uluslararası düzenin yıkılmaya yüz tuttuğu, yeni dünya düzeninin ise henüz kurulamadığı bu kaos ve türbülans ortamında her alanda olduğu gibi iletişim alanında da ancak birlikte kazanabiliriz” ifadesini belirtti.

Altun sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Bakü ziyaretleri sırasında temellerini attığımız yeni ortaklıkları, somut adımlara dönüştürmek arzusundayız. Küresel koşullar göz önünde bulundurulduğunda bunun aslında bir tercih değil, zorunluluk olduğu anlaşılacaktır. Türkiye ve Azerbaycan’a saldıranlar, devletlerimiz aleyhinde dezenformasyon ve itibarsızlaştırma faaliyetleri yürütenler, vatandaşlarımızın canına, malına kast edenler bir olduğuna göre;

Bize de ancak bir olmak, iri olmak, diri olmak düşer.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ve Azerbaycan arasında medya, iletişim ve kamu diplomasisi alanlarında iş birliğinin artırılmasının hayati bir konu olduğunu belirterek, iki ülkenin bu alanlardaki imkan ve birikimlerinin bir araya getirilmesi ve ortak çalışmalara imza atılması ile memnuniyet duyulacak sonuçlar elde edileceğine inandığını belirtti.

Kara propagandalar ile mücadele noktasında 'ortak strateji' vurgusu

Doğru bilginin hızlı bir şekilde ulusal ve uluslararası kamuoyuna ulaştırılmasından bilgi kirliliği, yalan haber ve dezenformasyonla mücadeleye kadar geniş bir yelpazede Türkiye ve Azerbaycan arasında ortak çalışmalar yürüteceklerini kaydeden Altun, “Bu noktada Türkiye-Azerbaycan Medya Platformu oluşturmak üzere mutabakata vardık. Bu platform aracılığıyla iki ülke medyasının entegre bir şekilde hareket etmesini, halkların bilgilendirmesi noktasında etkin bir şekilde faaliyet gösterilmesini, özellikle sosyal medya tarafında ortaya çıkan tezviratlar ve dış dünyadan gelen kara propagandalar ile mücadele noktasında ortak stratejiler üretilmesini değerlendirdik.” diye konuştu.

Fahrettin Altun, televizyon, radyo, sinema ve dijital platformlara yönelik müşterek içerik üretimi konusunda ilgili kamu ve özel sektör kurumlarının katkılarıyla ikili ilişkilerin perçinleneceği ifadeleriyle sözlerini tamamladı.