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Diyarbakır Kulp’ta kamu binalarına HES koduyla giriş yapılacak

DİYARBAKIR ’ın Kulp ilçesinde, salgının yayılmasını engellemek amacıyla 7 Eylül'den itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş yapılması kararı alındı.

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Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında yeni bir karar alındı ve bugün sabah saatlerinde Kulp Kaymakamlığı tarafından karar halka duyuruldu.

Anonslu duyuruda "İlçemizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde görevli personel marifetiyle 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması üzerinden vatandaşların HES kodlarının sorgulanması ve uygulamanın onay verdiği kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerine izin verilecek, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için HES uygulamasının telefonlarına indirilmesi gerekmektedir" denildi.

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