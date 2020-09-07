Deprem oldu! Van Bitlis Muş fena sallandı 3.9 şiddetindeki depremin merkezi neresi

VAN, Bitlis, Muş illeri ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.1, Kandilli Rasathanesi ise 3.9 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü Muş (Sarmaşık-Korkut) olduğu duyuruldu.Abone ol
AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Muş-Korkut'ta saat 11:47'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı, Van, Bitlis ve Muş illeri ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldiğini yazdı.
Kandilli Rasathanesi, ise depremin büyüklüğünün 3.9 olduğunu ve merkez üssünün Muş (Sarmaşık-Korkut) olduğunu açıkladı. Bugün saat 11:23'te de merkez üssü Van olan, 2.9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 7, 2020
SARMASIK-KORKUT (MUS) https://t.co/Sgpzkkt1FH
07.09.2020, 11:47:46 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı Kanuni Sultan Süleyman konaklamış