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Bursalı müteahhit koronavirüsten öldü

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da müteahhitlik yapan 56 yaşındaki Mehmet Yılmaz, koronavirüs savaşına yenik düştü.

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İznik ilçesindeki evinde fenalaşan Mehmet Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan covid 19 testleri pozitif çıkan Mehmet Yılmaz'ın hemen tedavisine başlandı. Ancak son iki gündür durumu ağırlaşan müteahhit, tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi’nde dün gece hayatını kaybetti.

Mehmet Yılmaz’ın oğlu Ziya Yılmaz, sosyal medya hesabından babasının koronavirüsten dolayı dolayı vefat ettiğini paylaştı. Yılmaz’ın bugün defnedilmesi bekleniyor.

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