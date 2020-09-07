Beşiktaş'ın istediği Aboubakar'dan sürpriz talep

Vincent Aboubakar, kulübün ödemelerde sıkıntı yaşaması sebebiyle banka teminatı istedi. Yönetim ise kadroda kimsenin sahip olmadığı bu ayrıcalığa onay vermedi.

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Uzun süredir golcü arayan Beşiktaş her defasında son dakika aksilikleriyle uğraşıyor. Siyah-beyazlı taraftarların unutamadığı yıldızlardan biri olan Vincent Aboubakar da problem çıkardı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; daha önce Ze Luis ile el sıkışılmış ancak Porto'nun kiralamaktan vazgeçmesi üzerine transfer yatmıştı. Prensipte anlaşılan Kalinic için son anda Fenerbahçe'nin devreye girip fiyat artırmasıyla canı sıkılan siyah-beyazlı yöneticiler bu defa Aboubakar'dan gelen talep karşısında şaşkınlığa uğradı. Tekrar Beşiktaş'ta formayı giymeyi kabul eden ve yıllık 800 bin avroya evet diyen 28 yaşındaki Kamerunlu oyuncu, son dönemde kulübün yaşadığı sıkıntılar sebebiyle ödemeler için banka teminatı istedi.

Banka teminatı

Beşiktaş'a gitmek için bir yıllık sözleşmesinin bulunduğu kulübü Porto'yu bile ikna eden Kamerunlu yıldızın bu son dakika istediği siyah-beyazlı yöneticileri oldukça şaşırttı. Başkan Ahmet Nur Çebi, banka teminatı isteğini 'ayrımcılık olur' gerekçesiyle reddetti. Aboubakar da bunun üzerine düşünmek için süre istedi.

Rapor istenecek

Öte yandan son olarak sakatlığı iyice kronik hâle gelen N'Koudou'dan canı çok yanan yönetim, bu defa yaş tahtaya basmak istemiyor. Aboubakar'dan detaylı sağlık raporu isteyecek olan siyah-beyazlı idareciler, herhangi bir sıkıntıda transferden vazgeçecek. Yıldız golcü önceki sezon çapraz bağlarının yırtılmasından sonra düşüşe geçmişti. > Murad Tamer