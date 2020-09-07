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Adana'da derede buldukları silahla arkadaşını öldürdü

İhlas Haber Ajansı

ADANA'da üç arkadaş derede buldukları silahla oynarken cinayet meydana geldi. İddiaya göre, 'Tabancayı bana ver ben de bakayım' diyen Umut Adar, arkadaşının elindeyken ateş alan silah tarafından vuruldu. Ağır yaralı Adar, hastanede hayatını kaybederken olay sonrası kaçan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi Haşim Dalgıç Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Umut Adar (15) arkadaşı Hakan Ş. (18) ve V.K. (16) ile birlikte mahallede bulunan Sarıçam deresinin kenarına gitti. Burada otururken 3 arkadaş derede bir tabanca buldu. Tabancayı alan Hakan Ş. ile arkadaşları birlikte oynamaya başladı.

Bir süre sonra Umut Adar arkadaşı Hakan Ş.’ye “Tabancayı bana ver ben de bakayım” dedi. Hakan Ş. bunun üzerine tabancayı Umut Adar’a uzattı. Tabanca bu sırada patlayınca Umut Adar yaralandı. Ağır yaralanan Adar hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Korkup olay yerinden kaçtı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için mahallede operasyon yaptı. Yapılan operasyonda zanlı yakalandı. Zanlı emniyete getirilip sorgulandığında arkadaşını kazara vurduğunu, korkup kaçtığını söylediği öğrenildi. V.K. de olayın kaza olduğunu ancak arkadaşlarını silahın patlayacağı konusunda uyardığını ifade etti.

İfadelerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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