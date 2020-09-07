Alina Boz koronavirüs mü oldu son durumu Kubilay Aka twitter'dan yazdı

Son olarak Netflix dizisi Aşk 101'de başrol oyuncularından biri olan Alina Boz koronavirüse yakalandı. Netflix dizisi AŞK 102'nin yeni sezon çekimleri durdu. Durumu iyi olan güzel oyuncu evinde karantinaya girdi. Peki Alina Boz kimdir, yaşı kaç?

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Netflix'in yerli dizisi Aşk 101 dizisinin devamı olan Aşk 102'de rol alan başrol oyuncularından biri olan Alina Boz'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Dizinin çekimlerine ara verildi ve Alina Boz evinde karantinaya girdi. Aynı dizide birlikte rol alan ve sevgiliyi oynayan Kubilay Aka da koronavirüse yakalandı. Aka, son durumu hakkında twitter'da bilgi veren Kubilay Aka 'Sıkıntı yok bu covid kime bulaştığını bilmiyor. ' mesajını paylaştı.

Kubilay Aka Alina Boz korona mı?

Başrol oyuncuları Alina Boz ile Kubilay Aka koronavirüse yakalandı. Ay Yapım'ın Netflix için çektiği Aşk 102 dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşanıyor.

Başrol oyuncuları Alina Boz ile Kubilay Aka'nın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Bugün sonuçlar açıklanır açıklanmaz ekip çekimleri durdurdu.

Alina Boz kimdir: Alina Boz, 14 Haziran 1998’de Rusya’nın başkenti Moskova’da dünyaya geldi. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya’da kaldı. Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye’ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul’a geldi. Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazanmıştır.

Türkiye’ye dönüş kararı ile dans ve tiyatro eğitimi alan Alina Boz, küçük yaşına rağmen televizyon dünyasında boy göstermeye başladı. Alina Boz ilk olarak Cesur Hemşire isimli bir dizide rol alarak Canan karakterini canlandırdı.

2014 yılında başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya’nın yer aldığı Paramparça dizisinde Hazal karakterine hayat verdi. 2016 yılında ilk sinema filmi olan Kaçma Birader’de Zafer Algöz, Meek Baykal, Cihan Ercan, Nursel Köse, Necip Memilli gibi isimlerle birlikte oynadı.

Alina Boz Şimdilerde TRT 1’de yayınlanmakta olan Elimi Bırakma dizisnde Azra karakterine hayat vermektedir.