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CHP'li başkan sosyal medya hesabından duyurdu! Korona testi pozitif çıktı

Kastamonu'ya bağlı Araç ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, eşiyle birlikte yaptırdıkları Covid-19 testinin sonucunun pozitif olduğunu duyurdu.

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Kastamonu'ya bağlı Araç ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, eşiyle birlikte yaptırdıkları Covid-19 testinin sonucunun pozitif olduğunu duyurdu.

Sarıkaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Sevgili Hemşehrilerim, Covid_19 şüphesiyle eşim ve ben 1 haftadır kendimizi evde karantinaya almış bulunmaktaydık. Dün yapılan test sonucumuzun pozitif olduğunu öğrendik. Tedavi sürecimiz evde devam edecektir. Tüm vatandaşlarımızın hem kendi hem çevresindekileri korumak adına tedbiri elden bırakmamasını rica eder hasta olanlara acil şifalar dilerim. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

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