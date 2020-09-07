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Beşiktaş olumsuz yanıt aldığı Koita için yeniden devrede

Beşiktaş, ilk görüşmede olumsuz yanıt aldığı Koita için yeniden Kasımpaşa kapısını çalacak. Mame Thiam transferinde Fenerbahçe'ye yapılan kolaylığın benzeri istenecek.

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Santrfor transferinde adı bugüne dek birçok isimle anılan siyah-beyazlı yönetim, Kasımpaşa forması giyen Fode Koita'yı yeniden listesine dahil etti. Oyuncu için daha önce lacivert-beyazlı kulübün yönetimiyle görüşen ancak olumsuz yanıt alan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez Kasımpaşa idarecileri ile bir araya gelecek ve anlaşma zemini arayacak.

Mame Thiam transferinde Fenerbahçe'ye sağlanan kolaylığın bir benzeri de Koita için istenecek. Kasımpaşa yönetiminin vereceği karar sonrası Beşiktaş'ın santrfor arayışlarındaki yolu da netleşecek.

Transfer lig başlangıcına yetişecek

Yöneticiler, olumsuz yanıt halinde belirlenen diğer adaylarla temasa geçerek, santrfor transferini lig başlangıcına yetiştirecek. 

Kasımpaşa ile 99 maça çıkan Koita, 27 gol atarken, 11 de gol pası verdi.



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