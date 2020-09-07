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HABER /  DÜNYA

Fransa'da bir adam sinek öldürmek isterken evini havaya uçurdu

Fransa'nın güneybatısında 80 yaşında bir adam, evine giren sineği öldürmek isterken büyük bir patlamaya neden oldu.

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Adam, patlamadan ciddi yaralar almadan kurtulurken, evin mutfağı ve çatısı hasar gördü.
Fransız basını, adamın elinde bazı yanıklar bulunduğunu aktardı. Sud-Ouest gazetesi de sineğin akıbetinin bilinmediğini söyledi.

Akşam yemeğine oturmaya hazırlanırken eve giren sinekten rahatsız olan adam, sineği öldürmek için elektrikli sinek raketi kullanmak istedi.
Ancak, evindeki tüpte sızıntı olduğunu fark etmedi. Raket, tüpün infilak etmesine yol açtı.

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