Leipzig Sörloth için kesenin ağzını açtı

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Sörloth için Leipzig'den 17+3 milyon euroluk teklif geldi ancak bordo-mavililer bu öneriyi reddetti. Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın ısrarı üzerine teklif 2 milyon euro daha artırıldı.

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Trabzonspor ile Leipzig arasındaki Sörloth pazarlığı yeni bir seviyeye ulaştı. Golcüsü Timo Werner'i yaklaşık 60 milyon Euro'ya Chelsea'ye satan Alman ekibi gözünü Sörloth'a dikmişti. Yapılan ilk görüşmelerde 17+3 milyon Euro'luk teklif ise Trabzonspor tarafından kabul edilmemiş, Alman ekibi de başka oyunculara yönelmişti. Ancak Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın yaptığı açıklama her şeyi değiştirdi.

19+3 milyon Euro

Sabah'ın iddiasına göre; Nagelsmann'ın, "Sörloth geçen sezonki performansını Bundesliga'da da gösterebilirse şahane olur" sözleri, Alman kulübünün yönetimini harekete geçirdi. Leipzig, 24 yaşındaki forvet için yeniden bordo-mavililerin kapısını çaldı ve bu kez 19+3 milyon Euro teklif etti.

Lyon da sıraya girdi

Fransız basını, Moussa Dembele'nin bu yaz Lyon'dan ayrılması durumunda sportif direktör Juninho'nun Alexander Sörloth'u transfer edeceğini yazdı. Haberde Lyon'un, Sörloth'un geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla sergilediği performanstan etkilendiği belirtildi. Fransız ekibi, Altay'dan Cenk Özkaçar'ı da kadrosuna katmıştı.

Fesih gündemde

Trabzonspor hem yabancı kontenjanında hem de harcama limitinde yer açmak için Manuel da Costa ve Hosseini'ye kendilerine kulüp bulmaları gerektiğini tebliğ etmişti. Ancak iki oyuncu da ayrılmış değil. Yönetimin de öncelikle Da Costa olmak üzere bu iki oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesini kararlaştırdığı belirtildi.