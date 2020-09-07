Mardin’de 2 mahalle ve 2 mezraya karantina

MARDİN Valiliği, Mazıdağı ilçesinde 2 mahalle ile 2 mezranın koronavirüs nedeni ile 7 günlük karantinaya alındığını duyurdu.

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Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 2 mahalle ile 2 mezra, karantinaya alındı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Yücebağ Mahallesi ve bu mahalleye bağlı Der ile Karasu mezralarında mevsimsel tarım işçilerinin sirkülasyonun yoğun olduğu, bu işçilerin karantina kurallarına uymadan yerleşim yerlerine gelmeleri nedeniyle toplum Sağlığı açısından COVİD-19 sağlık taramalarının yapılacak olmasından dolayı 7 günlük karantina kararı alındığı duyuruldu.

Giriş-çıkışlar kapatıldı



Ayrıca yapılan açıklamanın devamında, Kocakent mahallesinde de COVİD-19 tanılı vatandaşların sayısının yüksek olduğu ve giderek artmasından dolayı mahalle karantinaya alındığı belirtildi.



Karar üzerine jandarma ekipleri, mahalleler ile mezralara giriş-çıkışları kapattı.