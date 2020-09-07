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Süleyman Özışık'ın kızı Kübra Özışık dünya evine girdi

Türkiye Gazetesi yazarı ve Nethaber Genel Müdürü Süleyman Özışık'ın kızı Kübra Özışık hayatını Barış Berber ile birleştirdi.

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Kübra Özışık ve Barış Berber çiftinin nikahı koronavirüs önlemleri altında Üsküdar evlendirme dairesinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından kıyıldı.

Çiftin nikahına Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık ve birçok tanıdık isim katıldı.

Nethaber ve İnternethaber ailesi olarak yeni evlenen çiftimize uzun ve sağlık bir ömür diliyoruz.

İşte Kübra Özışık ve Barış Berber çiftinin nikah töreninden kareler...





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