Fatih Portakal bugün son kez Fox TV Ana Haber'e çıkacak! Her şeyi anlatacak

Fatih Portakal sürpriz bir kararla emekliye ayrılmasının ardından bugün son kez Fox TV'nin Ana Haber bültenine çıkacak. Portakal, sürpriz emeklilik kararının perde arkasını canlı yayında anlatacak. "İktidar Fox TV yönetimine baskı yapıp Fatih Portakal'a da bırakması için para verdi" iddiasıne ne cevap verecek?

Abone ol

Televizyon kanalları yeni yayın dönemine başlıyor. Fox TV Ana Haber'le Türkiye'nin en çok izlenen habercisi iken ani bir kararla emekli olacağını duyuran Fatih Portakal, son kez Fox Ana Haber'e çıkacak ve izleyicisine veda edecek. Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Fatih Portakal’ın ayrılma sürecini kendisinin canlı yayında anlatacağını

FOX TV Ana Haber'de bu akşam Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ve ana haberin yeni sunucu Selçuk Tepeli olacak. Fatih Portakal, Ana Habere de konuk olacak. Portakal, son kez bayrak değişiminde FOX Ana Haber ekranlarında olacak. Doğan Şentürk, “Fatih Portakal ayrılma sürecini yarın (bugün) kendi anlatacak” derken, “Türkiye çok şık bir bayrak değişimi izleyecek. Fatih orada anlatacak neden ayrıldığını” ifadelerini kullandı.

İktidar Fox TV yönetimine baskı yapıp Portakal'a para mı verdi?

Öte yandan Şentürk, “İktidar, FOX yönetimine ve Fatih'e baskı yaptı ve yolları ayırma kararı aldılar diyorlardı. İktidar, Fatih Portakal'a para verdi iddiası vardı. Doğan Şentürk yol verdi, engellemek istemedi iddiaları vardı. Korktu kaçtı diyen de var. Bunlar çok komik" şeklinde konuştu.

İsmail Küçükkaya, Çalar Saat'e devam edecek

Öte yandan, İsmail Küçükkaya da FOX TV’deki 8. Sezonunda “Çalar Saat” programına devam edeceğini açıkladı.