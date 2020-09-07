Şenol Güneş'i kızdıran olay: Bunun için mi geldik buraya

Türkiye, deplasmanda Sırbistan ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından konuşan Şenol Güneş, Milli Takım'la ilgili soru sorulmaması üzerine "Bunun için mi geldik buraya?!" ifadelerini kullanarak kızgınılığını dile getirdi.

Abone ol

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı ve skoru değerlendiren Şenol Güneş "İlk maça göre daha olumluyduk. Oyun olarak daha iştahlıydık. Oyundan memnunum. Bizim için kaybedilmiş 2 puan oldu" dedi.

''Pozisyon bulmalıydık ve gol atmalıydık"

Şenol Güneş "Mümkün olduğunca oyuncuları görmek istedik. Kazanabilirdik ama kazanamadık. Bugün kazansaydık telafi edebilirdik ama yapamadık. Ekim ayına kadar oyuncuları görme şansımız olacak, tercihimizi ona göre yapacağız. Takımın tümünden niyet olarak memnunum ama rakip 10 kişi kaldığında daha fazla pozisyon bulmalıydık ve gol atmalıydık" dedi.

Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ikinci maçta Sırbistan ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Tüm oyuncuların dikkatli, takım oyununa ve oyun disiplinine bağlı oynamaya çalıştıklarını belirten Güneş, iyi bir maç olduğunu ifade etti.

''Olumlu taraflar fazlaydı''

Güneş, 1-0 mağlup oldukları Macaristan maçına göre takımın çok daha iyi olduğunu kaydederek, "Sahayı iyi kullandı. Hücuma çıkışlarımız da önce baskılarımız da vardı. Olumlu taraflar fazlaydı." ifadelerini kullandı.

"Beraberliğe üzülüyoruz''

Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha çok pozisyon ürettiklerine dikkati çeken Güneş, "Beraberliğe üzülüyoruz. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra gol bulmalıydık, ama golü bulamadık. Onun dışında olumlu tarafımız fazlaydı." diye konuştu.

"Bunun için mi geldik buraya?!"

Basın toplantısında Milli Takım'la ilgili soru sorulmaması üzerine Şenol Güneş, "Bunun için mi geldik buraya?!" ifadelerini kullanarak kızgınılığını dile getirdi.