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Arjantin'de profesör canlı yayında koronavirüsten öldü

Arjantin'de video konferans yöntemiyle öğrencilerine ders veren profesör, canlı yayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Paola De Simone isimli 46 yaşındaki kadın, Arjantin Buenos Aries'te profesör olarak görev yapıyordu.

The Sun'da yer alan habere göre; Simone, video konferans yöntemi ile öğrencilerine ders verirken çok iyi hissetmediğinden ve nefes almakta güçlük çektiğinden bahsetti. Bu sözlerinin ardından profesörün daha da kötüleştiğini fark eden öğrencileri ambulans yönlendirmek için evinin adresini istedi ama her şey o andan sonra başladı. Profesör Simone, dersin ortasında, "Yapamıyorum..." cümlesini tamamlayamadan bir anda yere yığıldı.

Simone'nin 1 aydan uzun süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) semptomları ile baş etmeye çalıştığı ifade edildi.

De Simone’nin öğrencilerinden Ana Breccia, "Ben ve sınıf arkadaşlarım, o dersteydik. Zatürre olduğunu söyledi ve kötü hissettiğini dile getirdi. Daha sonra ders sunumlarını değiştirememeye ve konuşamamaya başladı. Dengesini de yitirdi" ifadesini kullandı.

Son dönemde sık sık öksürük nöbeti geçiren De Simone’nin bir doktorla evli olduğu ve genç profesörün eşinin pandemi dolayısıyla çok yoğun çalıştığını belirtildi. Doktorun eşinin cansız bedenini eve gelince bulduğunu da aktarıldı.

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