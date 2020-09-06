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Trump'ın eski avukatından itiraf geldi: Obama'dan intikamını sahtesiyle aldı

Demirören Haber Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Dean Cohen, Trump hakkında yayımladığı kitabında Başkan Trump’ın Obama’ya olan nefretini kaleme aldı. Cohen kitabında, Trump’ın ilk siyahi başkan Barrack Obama’ya benzeyen bir kişiyi ofisine çağırıp kovduğunu ileri sürdü.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın yolsuzluktan üç yıl hapse mahkum edilen eski avukatı Michael Dean Cohen, Trump hakkında yayımladığı kitabında Trump'ın ABD eski Başkanı Hüseyin Barack Obama'ya olan nefretini yazdı.

Cohen’in ‘Disloyal: A Memoir' (Sadakatsiz: Anılar) isimli kitabında, ABD Başkanı Donald Trump seçilmeden önce 'The Apprentice' (Çırak) isimli yarışma programını sunduğu ve adayları "You're fired!" (Kovuldun) diyerek eleyen Donald Trump'ın Barack Obama'yla alay ettiği bir video da çektiği belirtildi. 

Donald Trump, Obama'dan olan intikamını adeta sahtesiyle aldı

'ÇAKMA-BAMA'

Trump'ın bir 'Çakma-Bama' kiralayarak ABD'nin ilk siyahi başkanını aşağılama ritüeli niteliğinde video çektiğini ve videonun sonunda "Kovuldun" dediğini ifade eden Cohen, çekim tarihini ve Obama'yı canlandıran siyah erkeğin kimliğini açıklamadı.

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