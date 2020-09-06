KKTC Başbakanı Ersin Tatar 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı için başarılar diledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye ile birlikte 4 gün sürecek 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatına başarılar dileyerek 'Bizler, barıştan, uzlaşmadan, dostluktan yanayız ama hakkımızı, hukukumuzu korumakta da kararlıyız.' ifadesini belirtti.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, bugün başlayan ve 10 Eylül'e kadar sürecek "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" için başarılar diledi.

Başbakan Tatar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve KKTC'nin düzenlediği 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' başladı. Bizler, barıştan, uzlaşmadan, dostluktan yanayız ama hakkımızı, hukukumuzu korumakta da kararlıyız. Tüm Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerine başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve KKTC’nin düzenlediği “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı” başladı. Bizler, barıştan, uzlaşmadan, dostluktan yanayız ama hakkımızı, hukukumuzu korumak da da kararlıyız. Tüm Silahlı Kuvvetleri'miz ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerine başarılar dilerim. pic.twitter.com/wmts5trkQU — Ersin Tatar (@ersinrtatar) September 6, 2020

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 6-10 Eylül'de gerçekleştirilecek tatbikatın KKTC'de icra edileceği bildirilmişti.

Hava, deniz ve kara havacılık unsurları yer alacak

Tatbikat, Türkiye'den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla hava hücum, muharebe arama kurtarma harekatı tatbikatı ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde, birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilecek.