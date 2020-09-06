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ABD'li sözde komutan terör örgütü PKK'ya destek veremeyeceği için ağladı

Demirören Haber Ajansı

Her fırsatta terör örgütü PKK ve YPG'ye destek veren ABD'nin görev süresi sona eren komutanı terör örgütüne destek veremeyeceği için ağladı...

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Terör örgütlerine desteğini esirgemeyen ABD'nin görev süresi sona eren komutanı bir skandala daha imza attı. DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins’in sözcülük görevi sona erdi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin Sözcüsü Mustafa Bali ile basın toplantısı düzenleyen Caggins, veda konuşması sırasında ağladı.

Kalleş terör örgütünün elinden ödül aldı

Caggins aynı zamanda görev süresinin uzatılmasını istediğini ama uzatılmadığını ifade etti. Görevi sona erdiği için ağlayan Amerikalı komutana, terör örgütü tarafından ödül verildi. Caggins, terör örgütüne destek veremeyeceği için çok üzüldüğünü söyledi.

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