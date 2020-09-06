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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan Sputnik V aşısı açıklaması: Herkese tavsiye ediyorum

RUSYA Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Sputnik V aşısını yaptırdıktan sonra kendini iyi hissettiğini söyledi, herkesin aşı olmasını tavsiye etti.

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinde yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısını yaptırdıktan sonra kendini iyi hissettiğini belirterek herkesin aşı olmasını tavsiye etti.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Şoygu, “Son şüpheleri gidermek için kendimizden başladık. Yoksa bunun güvenli olduğunu, etkili olduğunu ve yaşamı büyük ölçüde kolaylaştırdığını kişisel örnekle göstermek için değil” ifadelerini kullandı.

"Yan etki olmadı"

Kendisini oldukça iyi hissetiğini belirten Şoygu, “Ateş yükselmesi veya başka bir yan etki olmadı. Herkese bu aşıyı yaptırmasını tavsiye ediyorum” dedi.

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