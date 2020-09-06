Milli Savunma Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz paylaşımı: Hiçbir kabadayılığa izin verilmeyecek
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Oruç Reis'e refakat eden fırkateyn ve korvetlerin görüntüsü paylaşıldı. Paylaşımda "Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek" denildi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis araştırma gemisiyle ilgili yeni bir paylaşım yaptı.
Yapılan paylaşımda, Oruç Reis araştırma gemisi ve ona refakat eden fırkateyn ile korvetlerin görüntüsü yer aldı.
Paylaşıma ilişkin açıklamada ise, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!" denildi.
Güçlü, Kararlı ve Muktedir!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 6, 2020
Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek! pic.twitter.com/ZYmxSpvr55
Türkiye ile Yunanistan arasında Ağustos başından bu yana Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz arama konusunda yetki alanı üzerine gerginlik yaşanıyor. Oruç Reis gemisi, Türk donanmasına ait savaş gemileri eşliğinde Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetleri yürütmek için seyrini gerçekleştiriyor. Yunanistan ise Oruç Reis'in kendi kıta sahanlığı ve deniz yetki alanı içerisinde "yasa dışı” olarak hareket ettiğini belirterek Yunan donanma gemileriyle Oruç Reis'i takip ediyor ve geminin işini yapmasına engel olmaya çalışıyor. Türkiye, Yunanistan'ın iddiasını reddediyor ve Oruç Reis'in faaliyet gösterdiği alanların Türk yetki alanı içerisinde olduğunu belirtiyor.