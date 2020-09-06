Milli Savunma Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz paylaşımı: Hiçbir kabadayılığa izin verilmeyecek

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Oruç Reis'e refakat eden fırkateyn ve korvetlerin görüntüsü paylaşıldı. Paylaşımda "Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis araştırma gemisiyle ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda, Oruç Reis araştırma gemisi ve ona refakat eden fırkateyn ile korvetlerin görüntüsü yer aldı.

Paylaşıma ilişkin açıklamada ise, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!" denildi.

Güçlü, Kararlı ve Muktedir!



Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek! pic.twitter.com/ZYmxSpvr55 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 6, 2020