BIST 1.086
DOLAR 7,43
EURO 8,81
ALTIN 462,32
HABER /  GÜNCEL

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz paylaşımı: Hiçbir kabadayılığa izin verilmeyecek

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Oruç Reis'e refakat eden fırkateyn ve korvetlerin görüntüsü paylaşıldı. Paylaşımda "Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek" denildi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis araştırma gemisiyle ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda, Oruç Reis araştırma gemisi ve ona refakat eden fırkateyn ile korvetlerin görüntüsü yer aldı.

Paylaşıma ilişkin açıklamada ise, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!" denildi.

Türkiye ile Yunanistan arasında Ağustos başından bu yana Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz arama konusunda yetki alanı üzerine gerginlik yaşanıyor. Oruç Reis gemisi, Türk donanmasına ait savaş gemileri eşliğinde Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetleri yürütmek için seyrini gerçekleştiriyor. Yunanistan ise Oruç Reis'in kendi kıta sahanlığı ve deniz yetki alanı içerisinde "yasa dışı” olarak hareket ettiğini belirterek Yunan donanma gemileriyle Oruç Reis'i takip ediyor ve geminin işini yapmasına engel olmaya çalışıyor. Türkiye, Yunanistan'ın iddiasını reddediyor ve Oruç Reis'in faaliyet gösterdiği alanların Türk yetki alanı içerisinde olduğunu belirtiyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Soylu açıkladı! Bitlis'te SİHA ile operasyon 6 PKK'lı terörist öldürüldü
Ekrem İmamoğlu’nun ‘namusum’ dediği konut projesi vatandaşı feci mağdur etti
Bakan Çavuşoğlu'ndan Avusturya Başbakanı Kurz'a çok sert tepki! Hastalıklı zihniyet
Sakarya'da fındık işçileri olayı anlattı: Köpek sürüsü gibi ne o tarafa bu tarafa...
Koronavirüsü yenen avukat Ceren Koçak: Temas ettiğim bazı kişiler 'benim adımı verme' dedi
HDP'de büyük şok! Selahattin Demirtaş yeni bir sol parti kuruyor
ÖNCEKİ HABERLER
Tuzla'daki çelik kasa hırsızları böyle yakalandı!
Manisa'da Yunanlılar evine 3 milyon Euro teklif etti Türk askeri satıştan vazgeçirdi
Şili'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Tsunami tehdidi oluşturdu
Aydın'da eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı
Vatandaşın 2'inci el oto isyanı: "Fiyatlar uçtu, başımız döndü"
Maden ihalelerine CHP'li Öztunç'tan tepki
Yorumlar