Britanya'da bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var

BRİTANYA'nın Birmingham kentinde bıçaklı saldırı meydana geldi. Polis, çok sayıda insanın bıçaklandığını açıkladı ve olayı 'büyük olay' ilan etti.

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Birmingham'da Türkiye saatiyle sabah karşı 2 sularında bıçaklı saldırı meydana geldi. BBC'nin aktardığına göre, polis aynı bölgede birden fazla saldırgan olduğunu açıkladı.

Saldırının şehrin popüler gece hayatı mahallelerinden birinde yaşandığı belirtildi.

Polisten yapılan ilk açıklamada "Yaralılar olduğundan haberdarız ancak şu anda sayıyı ve durumlarının ağırlığını söyleyemeyiz" dedi.