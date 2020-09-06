HDP'de büyük şok! Selahattin Demirtaş yeni bir sol parti kuruyor

"HDP'nin içi kaynıyor" diyen Sabah yazarı Mahmut Övür, Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın yeni bir soy parti kurmaya hazırlandığını duyurdu...

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HDP'nin tutuklu eski EŞ Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, yeni bir sol parti kuruyor. İddianın sahibi Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür. "HDP'nin içi kaynıyor" diyen Mehmet Övür, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ın son dönemde sık sık siyasi mesajlar vermesinin partiyi rahatsız ettiğini ifade etti. İşte Övür'ün yazısının ilgili bölümü...

- Demirtaş'ın özellikle "güçlendirilmiş parlamenter" sistem gibi Kürt siyasi kadrolarının öncelikleri arasında olmayan bir konuda canhıraş çalışması, sol medya ve sol partilere yakın durması yeni bir parti hazırlığının işareti olarak yorumlanıyor.

- HDP'li Kürt siyasi aktörlere göre, Demirtaş'ın en önemli siyasi hedefi, Erdoğan karşıtlığı. Bir HDP'li şöyle diyor: "Demirtaş hala 'Seni başkan yaptırmayacağız' ruh hali içinde. Şöyle bir noktaya gelmiş, 'Erdoğan gitsin de ne olursa olsun.' Tıpkı CHP, sol liberaller ve FETÖ gibi.

- Bu düşünce nedeniyle Demirtaş'ın Türk soluyla birlikte yeni bir parti kurması ihtimali var. Kurulursa kimse şaşırmasın.

- Bu çıkışıyla İmralı'nın seslendirdiği 'üçüncü yol' önerisine de karşı çıkmış oluyor. O bu çıkışıyla büyük kentlerden oy alabilir ama Kürtlerden ve özellikle bölgeden alamaz."