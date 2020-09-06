BIST 1.086
DOLAR 7,43
EURO 8,81
ALTIN 462,32
HABER /  GÜNCEL

Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücünün korona olduğu ortaya çıktı

AKSARAY’da korona virüs karantinasını delerek alkol alan covidli hasta polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Alkollü sürücü polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanırken, polislerden karantinada olduğunu saklayan sürücünün covidli olduğu hastanede ortaya çıktı.

Abone ol

Olay gece yarısı Küçük Bölcek Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekibi şüphe üzerine seyir halindeki 68 AAG 995 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başlarken, polis ekipleri otomobilin peşine düştü.

Bir süre yaşanan kovalamaca sonucu şahıs Küçük Bölcek Mahallesi 2650 sokakta yakalandı. Kimlik kontrolünden geçirilen sürücüsünün Eren A. (28) olduğu tespit edilirken alkollü olan sürücü gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü.

5 gün önce testi pozitif çıkmış

Burada hastane görevlileri tarafından giriş yapıldığında Eren A.’nın 5 gün önce korona virüs testinin pozitif çıktığı ve bu kapsamda ev karantinasına tabi tutulduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerinden covidli ve ev karantinasında olduğunu saklayan alkollü sürücünün yapılan alkol ölçümünde 101 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polisler birbirini dezenfekte etti

Yasal sınırların üzerinde alkollü olan sürücü covidli olduğunu saklayarak polis ekiplerini de riske atarken, sürücünün ev karantinasını deldiğini tespit eden polis memurları da hastanede birbirlerini dezenfekte etti. Alkollü sürücü Eren A.’ya alkollü olarak araç kullanmaktan bin 228 TL para cezası kesilirken ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca sürücü, “Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçundan adli işleme tabi tutuldu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak! Resmi gazetede yayınlandı
Bakan Koca, "Bilimsel çalışmalara müdahale edildiği" iddialarını yalanladı
TSK, tankları Yunan sınırına sevk ediyor iddiasına açıklama
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (5 Eylül 2020)
Ankara'da ekmeğe yüzde 20 zam geldi
Şenol Güneş: Takımda büyük değişiklikler yapacağım
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs yine can aldı! Şair Mehmet Yılmaz Karaibrahimoğlu hayatını kaybetti
Burdur'da kayıp çoban ölü bulundu
Yozgat'ta fabrika saatler içinde tamamen yanarak kül oldu
Antalya'da kayıp olarak aranıyordu ölü bulundu intihar mesajı bırakmış
Ahmet Hakan'dan yetkililere çağrı! Her sarık takıp cübbe giyeni protokole almayın
65 yaş ve üzerine kısıtlama mı getirildi? Mersin Valiliği açıkladı
Yorumlar 1 yorum