Acı haberi Türk Tabipler Birliği duyurdu! Koronavirüs yine can aldı

Türk Tabipleri Birliği, Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yapan Eczacı Taki Türkyılmaz'ın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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Corona virüsü (COVID-19) nedeniyle bir sağlık çalışanı daha yaşamını yitirdi. Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ankara Şehir Hastanesi’nde görev yapan Ecz. Taki Türkyılmaz’ın Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdiğini “Bugün de eksildik. Ölüyoruz” diye duyurdu.



Türk Tabipleri Birliği'nin açıklamasına göre son 10 günde 16 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.





