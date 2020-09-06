BIST 1.086
DOLAR 7,43
EURO 8,81
ALTIN 462,32
HABER /  GÜNCEL

Acı haberi Türk Tabipler Birliği duyurdu! Koronavirüs yine can aldı

Türk Tabipleri Birliği, Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yapan Eczacı Taki Türkyılmaz'ın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Abone ol

Corona virüsü (COVID-19) nedeniyle bir sağlık çalışanı daha yaşamını yitirdi. Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ankara Şehir Hastanesi’nde görev yapan Ecz. Taki Türkyılmaz’ın Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdiğini “Bugün de eksildik. Ölüyoruz” diye duyurdu.

Türk Tabipleri Birliği'nin açıklamasına göre son 10 günde 16 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.


SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Koca, "Bilimsel çalışmalara müdahale edildiği" iddialarını yalanladı
TSK, tankları Yunan sınırına sevk ediyor iddiasına açıklama
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (5 Eylül 2020)
Ankara'da ekmeğe yüzde 20 zam geldi
Şenol Güneş: Takımda büyük değişiklikler yapacağım
Bursa Büyükşehir’den online dershane
ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak! Resmi gazetede yayınlandı
Bakan Soylu'dan sosyal medyada gelen tepkiye cevap!
Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi! 6 Eylül itibarıyla başladı
Kemal Deniz Bozkurt sosyal medya hesabından duyurdu! Testi pozitif çıktı
Hatayspor yeni kalecisini İspanya'da buldu
Maskesiz yolcu otobüse kene gibi yapıştı o anlar kamerada
Yorumlar 1 yorum