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Kemal Deniz Bozkurt sosyal medya hesabından duyurdu! Testi pozitif çıktı

İhlas Haber Ajansı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un korona virüs testi pozitif çıktı.

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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un korona virüs testi pozitif çıktı. Bozkurt, sonucu sosyal medya hesabından duyurdu. Vatandaşlara korona virüs tedbirlerine uymaları yönünde uyarıda bulundu.

Bozkurt, "Sevgili hemşehrilerim, yapılan COVID testimin sonucu pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ancak bir süre evde, izolasyonda olmam gerekiyor. Sizlere, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. En kısa sürede, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

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