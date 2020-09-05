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Hatayspor yeni kalecisini İspanya'da buldu

İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'in yeni takımlarından Hatayspor kaleci Munir Mohamedi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Bordo-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon İspanya takımlarından Malaga forması giyen 31 yaşındaki İspanyol futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ve Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan'da katıldı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklama "Kulübümüz geçtiğimiz sezon İspanya LaLiga 2 ekiplerinden Malaga CF kulübünde forma giyen, kaleci Munir Mohand Mohamedi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Osman Çalgın Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Onursal Başkanımız Doç.Dr.Lütfü Savaş, Başkanımız Nihat Tazearslan, Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz, Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak ve Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan katıldı. Munir’e ve Atakaş Hatayspor’umuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

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