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Kırşehir'de 91 yaşındaki adam feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı

Kırşehir’de tarlasında başlattığı yangından kaçamayan yaşlı adam yanarak can verdi.

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Olay, Kaman ilçesine bağlı İbrişim köyünde meydana geldi. Mustafa Vezi (91), hayvanlar otlamasın diye tarladaki otları yakmak istedi. Ateşin büyümesi ile alevlerin arasında kalan yaşlı adam yanarak can verdi.

Tarladaki yangını gören Zafer Alkan adlı vatandaş, muhtara haber verdi. Muhtarın ilçe itfaiye ekiplerine bildirmesi ile bölgeye ekipler sevk edildi.
Kaman nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Mustafa Vezi’nin Kırşehir Huzurevi’nde kaldığı ve pandemi nedeniyle İbrişim köyünde yaşayan oğlu H.V.’nin evine izinli olarak geldiği öğrenildi. Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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