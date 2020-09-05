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Kavurucu sıcakta en zor meslek! Çırak bulamıyorlar

İhlas Haber Ajansı

Kavurucu sıcakların etkili olduğu Malatya’da termometreler 38 dereceyi gösterirken, sıcak demircilik mesleği yapanlar ise kavurucu sıcakta mesleklerini yapıyor.

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Bakırcılar Çarşısında sıcak demirci esnafı Recep Demirci, sıcak ateş başında çalıştıkları için kavurucu sıcaklarda işlerinin zor olduğunu belirterek, ‘’Havalar çok sıcak. Birde mesleğimizin getirmiş olduğu bir sıcaklık var. Ama mecburiyetten mesleğimizi icra etmek zorundayız. Gelen müşterileri boş göndermemeye çalışıyoruz. Onlara gerektiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çocukluğumdan beri bu mesleğin içerisindeyim. Baba ve atalardan kalan bir meslek. Mecburen sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Mesleklerinin diğer zorluğundan da söz eden Recep Demirci, “Çırak bulamıyoruz. Ortaokul Lise derken yaş geçiyor. 18, 19 oluyor ve o yaştan sonra çırağın yetişmesi mümkün değil. Bu mesleği yapması için çocukluktan yetişmesi lazım’’ dedi.

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