Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Ya masada ya sahada acı tecrübelerle anlayacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz gerilimine değinerek, "Bizi ya masada ya sahada acı tecrübelerle anlayacaklar" dedi.

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İstanbul'un dördüncü şehir hastanesi olan Göztepe Şehir Hastanesi'nin açılışı bugün yapıldı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı hastanenin ilk etabı, bugün hizmete açıldı.

Açılış törenine hastaneye ismi verilen Prof. Dr. Süleyman Yalçın'ı rahmetle yad ederek konuşmasına başlayan Erdoğan, "Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ile ülke genelinde 16 şehir hastanesini faaliyete almış bulunuyoruz." ifadesinde bulundu.

"Sağlık sistemi dimdik ayakta"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır." dedi.

"Maske diyoruz uyulmuyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor. Mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kovid-19 salgınından korunmanın çaresi bulunana kadar her vatandaşımız kendi tedbirini kendisi uygulayacaktır." diye konuştu.

Koronavirüs uyarıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin denizi geçip, derede boğulmaması için hep birlikte salgın musibetinin üstesinden gelmeliyiz." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere fedakarca görev yapan insanlarımızın hakkını ancak sorumlu davranarak ödeyebiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişte siyasi istikrarsızlıklar, toplumsal huzursuzluklar, iç ve dış nice sinsi saldırılar sebebiyle vaktini ve enerjisini heba eden Türkiye'nin bir daha aynı tuzağa düşmesine izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini korumak suretiyle güçlendirilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeyi sürdüreceğiz. Devletimizin her alanda hedeflerimize ve hayallerimize uygun güce kavuşması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize karşı husumetlerini maalesef kamuoyu önünde dahi ifade etmekten çekinmeyenlerin ifşa ettikleri darbe ve siyasi entrika senaryolarını birer birer yırtıp çöpe atacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maruz kaldığımız her saldırı, karşılaştığımız her kriz, Türkiye'nin üretimde, ticarette, teknolojide, ihracatta, savunma sanayisinde, temel hizmet alanlarında geldiği yerin manasını daha iyi anlatıyor." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun artık kendine güvenen, potansiyelini bilen, karşısındakilerin gerçek gücünü ve hareket alanını gören, arkasındaki desteği fiili neticelere dönüştürebilen bir Türkiye var." açıklamasında bulundu.

"Dayatılan haritaları ve belgeleri yırtıp atacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar." diye konuştu.

"Her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız." dedi.

"Adil olması şartıyla her türlü paylaşıma hazırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz her platformda, her görüşmede, her mesajda Türkiye'nin adil olması şartıyla her türlü paylaşıma hazır olduğunu ifade ediyoruz." ifadesinde bulundu.

"Sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar"

Bu görüşlerinde samimi olduklarını belirten Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Sorun karşımızdakilerin bizim haklarımızı yok sayması. Kendilerini bizim üstümüzde konumlandırmaya çalışması. Ama bunun böyle olmadığını, Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlâksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin ve diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar. Mücadeleyi ve onun sonundaki muhtemel şehadeti en büyük paye olarak gören bir milletin karşısında durabilecek hiçbir gücün olmadığını farkettiklerinde umarız iş işten geç olmaz."

27 ameliyathane ve 96 yataklı yoğun bakım yatağı, 175 poliklinik odasıyla hizmet verecek

Göztepe Şehir Hastanesi Göztepe yerleşkesinde 238 bin 924 metrekarelik kapalı alanda yükselen 7 bloklu hastane, fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojisiyle göz dolduruyor.

İlk etabında toplamda 177 bin 472 metrekare kapalı alana sahip olan hastanede, 758 yatak yer alacak.

Hastanenin ilk etabında, 27 ameliyathane ve 96 yataklı yoğun bakım yatağı, 175 poliklinik odasıyla hizmet verilecek.

Öte yandan hastanede depreme karşı da en üst düzeyde güvenlik önlemleri alınıyor. Bu kapsamda Göztepe Şehir Hastanesi de deprem izolatörleri kullanılarak inşa edildi. Sistem sayesinde deprem anında da operasyoneloperasyonel faaliyetlerin devamına imkan sağlanırken oluşabilecek risklerin de azaltılması amaçlanıyor.

Hastanenin ilk etabında 385 deprem izolatörü yer alıyor. İkinci fazının tamamlanmasıyla kapasitesi daha da artacak olan hastanede yatak sayısı 1110'a, ameliyathane solunu 28'e, poliklinik oda sayısı 239'a, yoğum bakım yatak sayısı 144'e, izolatör sayısı 503'e yükselecek. Ayrıca ikinci fazla ile birlikte 38 doğum salonu da hizmete alınacak.