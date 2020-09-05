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Trump’ın, savaşta ölen ABD askerleriyle dalga geçtiği iddia edildi

Demirören Haber Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, çatışmalarda ölen ABD askerleriyle ‘kaybedenler’ ve ‘enayiler’ diyerek alay ettiği iddiaları tepki çekti. ABD medyası, Trump’un bu sözleri çatışmalarda ölen ABD askeri için kullandığını ileri sürdü. Trump, haberleri yalanlayarak ‘utanç verici’ bulduğunu ifade etti.

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ABD’nin bazı yayın organları tarafından desteklenen The Atlantic dergisinin haberinde, Başkan Trump 2018'de Paris dışında savaşta hayatını kaybetmiş ABD askerleriyle dolu bir mezarlığına yapacağı ziyareti ‘kaybedenlerle dolu’ olduğu için iptal ettiği öne sürüldü.

Dergi farklı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump’ın ‘mezarlık ziyaretini yağmur saçlarını darmadağın edeceği için ve ABD’nin savaş ölülerini onurlandırmanın önemli olmadığına inandığı için’ iptal ettiği ileri sürüldü.

Haberin kaynağı eski genelkurmay başkanı
Başkan Trump’ın yine aynı gezi sırasında Belleau Wood'da ölen 1800 ABD askerinden ‘enayiler’ diye bahsettiği de iddia edildi. Başkan Trump, bu haberlerin yalan olduğunu ifade ederek tüm bu yayınları ‘utanç verici olduğunu’ belirtti. Trump, basınla yaptığı sohbette hikayenin kaynağının eski Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı John Kelly olduğunu öne sürdü. Trump, eski ABD Deniz Kuvvetleri generalinin ‘bu işin baskısını kaldıramadığını’ söyledi. 

Gaziler tepki gösterdi
Donald Trump, bu iddiaları yalanlarken gazi dernekleri ve birlikleri, Trump’a tepki gösterdi. Savaşta ve çatışmada ölen ABD askerlerinin ailelerinin bir videosu yayınlanarak “Fedakarlığın ne olduğunu bilmiyorsunuz” mesajı verildi. Seçim analistleri yaşanan bu durumun Trump’ın yeniden seçilmek için asker ve ailelerinden gelecek oylara zarar vereceğini açıkladı.  

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