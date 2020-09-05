ÖSYM'den 2020-KPSS adaylarına 'saat' uyarısı

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumunda saat 10.00'dan sonra, Eğitim Bilimleri Oturumunda saat 14.30'dan sonra adayların sınav binalarına alınmayacağını duyurdu.

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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) maratonu, "Genel Kültür-Genel Yetenek" ve "Eğitim Bilimleri" oturumuyla yarın başlayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılacak sınavın "Genel Kültür" ve "Genel Yetenek"ten oluşan sabah oturumu 10.15'te başlayacak. Bu oturumda adaylara 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre verilecek.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yarın uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar saat 10.00'dan sonra, Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adayın, sınava girebilmesi için sınava giriş belgesine ek olarak; nüfus cüzdanı, T.C kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur. Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecektir" denildi.