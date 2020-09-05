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Çorum'da denetimlerde polisi gören maskesini taktı

ÇORUM'da polis ekipleri, kentin işlek cadde ve meydanlarında  koronavirüs denetimleri yaptı. Ekipler kendilerini görünce maske takanlara, "Polisi gördüğünüz için değil, sağlığınız için maskenizi takın” dedi.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gazi, İnönü ve Bahabey caddeleri ile Hürriyet ve Kadeş Barış meydanlarında koronavirüse karşı maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirdi.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi yönünde vatandaşları uyaran polis kendilerini görünce maske takanlara, "Polisi gördüğünüz için değil, sağlığınız için maskenizi takın” uyarısı yaptı.

Maskeyi koluna takanlar ise, "Su içiyordum, şimdi iş yerinden çıktım, çok sıcak olduğu için böyle yaptım” diyerek kendini savunmaya çalıştı. Ekipler kurallara uymayanlar hakkında idari işlem yaptı. 

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