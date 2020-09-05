İzmit'te müezzin koca kendisini boğazından bıçaklayan eşini boğarak öldürdü bütün gece boyunca...

Olay saat 03.00 sıralarında 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi üzerinde bulunan sitede meydana geldi. Bir camide müezzinlik yapan Zülküf Güneş, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen din görevlisi eşi Özlem Güneş ile yaşadıkları evde tartışmaya başladı.