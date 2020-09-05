Bakan Koca'dan, aile sağlığı çalışanlarına ek ödeme müjdesi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacağını, Covid-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme yapılacağını duyurdu.

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Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ek ödeme yapılabilmesine ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakan Koca, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak. Ayrıca Covid-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.