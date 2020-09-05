BIST 1.086
DOLAR 7,43
EURO 8,81
ALTIN 462,32
HABER /  SAĞLIK

Bakan Koca'dan, aile sağlığı çalışanlarına ek ödeme müjdesi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacağını, Covid-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme yapılacağını duyurdu.

Abone ol

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ek ödeme yapılabilmesine ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakan Koca, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak. Ayrıca Covid-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye KKTC ile Kıbrıs'ta 'Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' yapacak
Ankara özelinde ayrı bir çalışma başlatıldı! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Öztürk açıkladı
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan Uşşaki tarikatı şeyhi Fatih Nurullah'a 42 yıl istendi
Erdoğan'dan Merkel'e sert Fransa tepkisi: O uçak gemisi niye geliyor?
Hatay'da virüs kapan yeni gelin iki düğüne daha katıldı köy karantinaya alındı
Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına koronavirüs nedeniyle ek ödeme
ÖNCEKİ HABERLER
Kars'ta Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı
Diyarbakır'da kamu binalarına HES koduyla giriş yapılacak
Beşiktaş'ta Isimat Mirin'in yeni adresi belli oluyor
99 maden sahası ihale edilerek aramalara açılacak
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında Sırbistan deplasmanında
İstanbul'da yaşlı adam döviz bürosuna 100 bin liralık sahte altın sattı!
Yorumlar