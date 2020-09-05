Küçük kıza cinsel istismarda bulunan Uşşaki tarikatı şeyhi Fatih Nurullah'a 42 yıl istendi

SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fatih Nurullah hakkında ‘çocuğun zincirleme olarak cinsel istismarı’ ve ‘çocuğu cinsel amaçlı olarak hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından toplam 42 yıl hapis cezası istendi.

Abone ol

Sakarya Akyazı’da bir hafta önce tutuklanan, asıl ismi "Eyüp Fatih Şağban" olan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah hakkındaki soruşturma devam ederken, Şağban’ın aleyhine delil olarak dosyaya giren telefon konuşmalarının detayları da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, soruşturma dosyasına göre Eyüp Fatih Şağban, istismar ettiği kızın babasını şikâyetçi olmamaları ve olayın duyulmaması amacıyla ikna etmek için birçok kez aradı. Bu görüşmeler de baba tarafından kaydedilerek soruşturmayı yürüten jandarmaya teslim edildi. Görüşmelerin çözümleri yapılarak soruşturma dosyasına eklendi.

"Belki de senin kızına piyango vurmuş oğlum"

Bu görüşmelerden birinde Şağban, “21 yıldır birlikteyiz” dediği mağdur kızın babasına para teklif ederek olayı kapatmaya çalışıyor. Ayrıca babadan mağdur kızı telefona vermesini, onunla da görüşmek istediğini söylüyor. Ancak baba bu talebi kabul etmiyor. Görüşmenin bir bölümü şöyle:

“Bir hesap, IBAN ver de bana bir şeyler atayım sana. Sen gönlünü ferah tut. Biz ırz namus düşmanı mıyız? 21 senedir burada irşat yapmışız. Olmamış da şimdi mi olmuş yani? Belki de senin kızına piyango vurmuş oğlum. Aklını başına topla bakalım. Olacak bir şey yok. Yaşı ufak daha. Büyüsün, biz de büyüyelim. Şöyle bakalım, hizmetlerimizi yapalım. Sırt sırta verelim oğlum, ne var yani?”

Öte yandan, Haberglobal'in haberine göre, istismara uğrayan 12 yaşındaki kız çocuğunun ifadesi pedegog eşiğinde alındı.

Savcılıkta yaşadığı istismarı tüm ayrıntılarıyla anlatan çocuğa, bu yaşadıklarından kimlerin haberi olup olmadığı soruldu.

"Annem de görüyordu"

12 yaşındaki çocuk ifadesine, tüm yaşananların annesinin gözü önünde olduğunu belirterek, "Beni öptüğü zaman herkes aşağıda oluyordu. Kimseye söylemem için beni tehdit etti. Bana olayın ilk gerçekleştiği gün 100 TL para vermişti. Ben annem ve arkadaşları ile birlikte Fatih'in yanına girerdim. Her girdiğimde beni yanağımdan ya da dudağımdan öperdi. Annem ve arkadaşları da bunu görürdü. Annem bu kişiyi Allah dostu olarak gördüğünden ve zarar gelmeyeceğini düşündüğünden bu hareketlere tepki vermezdi." ifadelerini kullandı.