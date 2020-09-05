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Fenerbahçe, Max Kruse'den 18 milyon Euro istiyor

Fenerbahçe ve Max Kruse arasındaki anlaşmazlık FIFA'ya taşındı. Bild gazetesine göre, Fenerbahçe sözleşmesini tek taraflı fesheden yıldız oyuncudan 18 milyon Euro tazminat talep ediyor.

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Fenerbahçe ve Max Kruse arasında anlaşmazlık Almanya'nın gündeminde.

Bild gazetesi, sözleşmesini tek taraflı fesheden yıldız için Sarı Lacivertlilerin 18 milyon Euro'luk tazminat talep ettiğini manşetine taşıdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, Kruse'nin FIFA'da kulüp aleyhine 7,5 milyon Euro'luk dava açtığını belirtti.

18 milyon Euro'luk dava açtı
Pirşen, Sarı Lacivertlilerin de bu süreçteki zararların giderilmesi için 32 yaşındaki futbolcuya 18 milyon Euro'luk dava açtığını duyurdu.

Pandemi döneminde Şubat ayından sonra ödemelerini alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini fesheden Kruse, Bundesliga ekibi Union Berlin ile sözleşme imzalamıştı.

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