BIST 1.086
DOLAR 7,43
EURO 8,81
ALTIN 462,32
HABER /  YEREL

Yalova'da feribot karaya oturdu

Demirören Haber Ajansı

YALOVA’da iddiaya göre dümeni kilitlenen feribol, karaya oturdu. Yolcuların korku dolu anlar yaşadığı kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, feribotta maddi hasar meydana geldi.

Abone ol

İstanbul’dan saat 23.59’da Yenikapı-Yalova seferini yapmak üzere hareket eden ‘Kanuni Sultan Süleyman’ isimli feribot, saat 01.20 sıralarında Yalova’da İDO iskelesine yanaşmak için manevra yaptı.

İddiaya göre dümeni kilitlenen feribot sahilde bulunan kayalıklara doğru ilerlemeye başladı. Kaptanın ani manevrasıyla kayalıklara çarpmaktan son anda kurtulan feribot, kumsalda karaya oturdu. Sarsıntı nedeniyle feribotta bulunan panik ve korku yaşarken, iskelede yakınlarını bekleyen vatandaşlar da endişelendi.

Feribot yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak iskeleye çekildi. Can kaybı yaralananın olamadığı kazada feribotta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına koronavirüs nedeniyle ek ödeme
Twitter'daki olay video için valilikten açıklama
İTÜ öğrencisini öldüren sanıklara ceza yağdı
Bu ihaledeki oyun şeytanın bile aklına gelmez!
Üniversiteler açılacak mı? Uzaktan eğitim gündemde
Fatih Nurullah skandalında küçük kızın annesi her şeye göz yummuş
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul’da terör örgütü PKK’ya operasyon: 6 gözaltı
İzmir'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
Mert Hakan Yandaş A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Beşiktaş hazırlık maçında Antalyaspor'u 3 golle geçti
Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın tutuklandı
Maden ihalelerine CHP'li Öztunç'tan tepki
Yorumlar