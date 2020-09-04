Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile yolları ayırdı

Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile de vedalaştı. Kulüp, karşılıklı anlaşarak 30 yaşındaki oyuncu ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolgay Arslan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Tolgay Arslan’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolgay Arslan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır.



Tolgay Arslan’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/JBR6AO8l7o — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 4, 2020

2019 Ocak ayında Fenerbahçe ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalayan Tolgay Arslan, sarı-lacivertliler ile 33 resmi maça çıktı. Orta saha oyuncusu 2 asist yaparken, 1 gol attı.