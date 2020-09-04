Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (4 Eylül 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6564'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 276.555'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 53 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 1021 oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1021 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 249 bin 108'e yükseldi. Toplam test sayısı 7 milyon 583 bin 200, ağır hasta sayısı 1076, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde GÜÇ birliği dönemidir. Birlik olalım'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEKİ DÜNKÜ KORONA RAKAMLARI İSE ŞÖYLEYDİ;