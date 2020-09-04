Beşiktaş hazırlık maçında Antalyaspor'u 3 golle geçti

Beşiktaş, The Land of Legends Cup 3.lük maçı'nda Antalyaspor'u 3-0 yendi. Siyah Beyazlılar'ın gollerini yeni transferler Atakan Üner ile Sernard Mensah ile İlkay İşler attı.

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Beşiktaş, The Land of Legends Cup 3.lük maçında Vodafone Park'ta Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, üstün olduğu maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş, henüz 3. dakikada yeni transfer Atakan Üner'in golüyle öne geçti. Organize gelişen atakta Bernard Mensah, 40. dakikada farkı ikiye çıkardı.

İlk yarı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken; 55. dakikada Antalyaspor, Fredy ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kaleci Utku Yuvakuran, Antalyasporlu oyuncunun beyaz noktadan vuruşunu kurtardı.

Son sözü 84'te İlkay İşler söyledi. 19 yaşındaki oyuncu, oyuna girer girmez Oğuzhan Özyakup'un soldan altıpas üzerine gönderdiği topu ağlarla buluşturdu. Yan hakem pozisyonda önce ofsaytı gösterdi. VAR incelemesi sonrası hakem golü verdi: 3-0.

Son dakikalardaki iki takımın çabası sonuç vermedi ve Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrılarak, turnuvada 3. oldu.