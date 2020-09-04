BIST 1.086
DOLAR 7,44
EURO 8,81
ALTIN 462,85
HABER /  GÜNCEL

FETÖ'nün ÖSYM sorularını sızdırması davasında karar

Anadolu Ajansı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sorularını sızdırmasına ilişkin davada, aralarında kurum personelinin de bulunduğu 4 sanığa 6 yıl 3 aydan 18 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapis cezası verildi.

Abone ol

ANKARA 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanıklar; örgüt üyesi olmadıklarını, sınav sorularının sızdırılmasında herhangi bir sorumluluklarının bulunmadığını öne sürdü.

Avukatların beyanı ile sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından hükmü açıklayan mahkeme başkanı Abdullah Fırat Gedik, ÖSYM'de örgüt mensubu bir kısım personelden sorumlu olduğu belirtilen sanık Mehmet Dönmez'i 'silahlı terör örgütü yönetme' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sınav sorularının sızdırılması faaliyetine doğrudan iştirakine ilişkin kati bir tespit bulunmayan Dönmez, 'bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama' ve 'ÖSYM Kanununa muhalefet' suçlarından beraat etti.

ÖSYM'de görevliyken sınav sorularının güvenliğinden de sorumlu olan sanık Muhammet Emin Akçelik, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Yaptığı sanal sunucu vasıtasıyla SIR cihazına aktarılması sırasında ÖSYM sorularına ilişkin verilerin bir kopyasının alınıp örgüte sızdırılmasını sağladığı anlaşılan Akçelik'e, 'bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama' ve 'ÖSYM Kanununa muhalefet' suçlarından da 6 yıl 3 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verildi.

Eski ÖSYM çalışanı sanıklar İbrahim Cem İlman, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 8 yıl 4 ay; İbrahim Pektaş ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

İlman ve Pektaş, 'bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama' ve 'ÖSYM Kanununa muhalefet' suçlarından beraat ettiler.

Mehmet Dönmez ve Muhammet Emin Akçelik'in tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, tutuksuz sanıklar için adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını karar verdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Meteoroloji’den hem sıcak hava hem kuvvetli yağış uyarısı!
Twitter'daki olay video için valilikten açıklama
Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'ya sert çıktı
Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile yolları ayırdı
Lionel Messi, Barcelona'da kaldığını açıklarken başkanı eleştirdi
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (4 Eylül 2020)
ÖNCEKİ HABERLER
Berat Albayrak: Bugün ulaştırma için tarihi gün
Bu ihaledeki oyun şeytanın bile aklına gelmez!
Sakarya'daki olay video için valilikten açıklama
Maden ihalelerine CHP'li Öztunç'tan tepki
İzmir'de 179 sığınmacı kurtarıldı
Adana'da büyük vurgun! 5 memur 6 kişinin 3 milyon lirasını tokatladılar
Yorumlar