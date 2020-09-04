Trabzon'da kayıp olarak aranıyordu cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

TRABZON'da kayıp olarak aranan Emre Kara'nın (35) bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken şahıslar cesedin yerini tarif etti. Yaylada boş bir arazide bulunan Kara'nın katillerinden birisinin gece yarısı bölgeye gittiği ölümünden emin olmak için cesedi taşla ezdiği öğrenildi.

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Akçaabat ilçesinde 28 Ağustos günü evden çıkıp geri dönmeyen Emre Kara için ailesi, polis ve jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen polis ekipleri, kayıp Emre Kara’ya ait araca Akçaabat’ta ulaştı. Boş araçta parmak izi arayan polis ekipleri, güvenlik kameralarında tespit ettiği şüpheli Mehmet K.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli sorgusunda; yaşanan olayda Yusuf Ö. ile birlikte olduğunu anlatıp, Emre Kara’yı çıkan kavga sonucu bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedi bıraktıkları yeri tarif etti.

Kayıp Emre Kara’nın cesedi, Simba Yaylası’nda bulunurken, diğer şüpheli Yusuf Ö. de polis tarafından gözaltına aldı. 2 zanlı sorgularında, cinayeti birbirlerinin üzerine attığı belirtildi.

Cesedini taşla ezmişler

Yol kenarında ormanlık alana taşınan ve Kara'nın öldüğünden emin olmak için gece yarısı bölgeye giden şüphelilerden Mehmet K.’nın, öldürdükleri cesedi taşla ezdiği de ortaya çıktı. Çelik yelek giydirilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliye sevk edildi.