Eşini pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın: Benim elim tetiğe değmedi

''Benim elim tetiğe hiç değmedi": Fikriye Özbek'in, emniyette verdiği ifadesinde, "Eşim çok kıskanç, aramızda sürekli şiddetli geçimsizlik var. Olay gecesi evde alkol aldı. Kıskançlık meselesi yüzünden tartıştık. Sıkıntılı bir pompalı tüfeği var. Onu alıp bana doğrultarak, 'Seni öldüreceğim' dedi. Sonra ağzında mermi olan tüfeği zorla benim elime tutuşturdu. 'Beni vuracaksın' dedi. Böyle bir şey yapamayacağımı söyledim ancak tüfeği kendi göğsüne dayayıp 'Ben bu tüfeğin huyunu biliyorum' dedi ve namluya 3 kez vurdu. Tüfek ateş aldı. Benim elim tetiğe hiç değmedi" dediği öğrenildi.