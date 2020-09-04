Av. Aytaç Ünsal ölüm orucunu sonlandırma kararı aldı! Ankara Barosu Başkanı açıkladı

ANKARA Barosu Başkanı Erinç Sağkan, önceki gün tahliye edilen Avukat Aytaç Ünsal'ın 213 gündür süren ölüm orucunu sonlandırma kararı verdiğini açıkladı.

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"Yaşamın hak olduğu kadar yaşatmanın da sorumluluk olduğunu biliyoruz." diyen Baro Başkanı Sağkan, "Tahliye olan Av. Aytaç Ünsal’la görüştük, ölüm orucunu sonlandırma kararı aldı." ifadelerini kullandı.

Dosyadan...

Ünsal hakkında Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 1 Eylül 2020’de tahliye kararı verdi. Ancak karar 3 gün bekletilerek 3 Eylül 2020’de İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesine ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi ve dün akşam uygulanarak Ünsal tutulduğu hastaneden çıkabildi.

Yargıtay'ın kararı onadığı anlaşıldı

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre bu kararla birlikte, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin, 20 avukatın yargılandığı ve 18 avukatın 159 yıldan fazla ceza aldığı dosyayla ilgili kararını da onadığı anlaşıldı. Çünkü Ünsal’ın tahliyesiyle ilgili kararda, dosyayla ilgili karar verildiği ifade edildi. Aksi halde Yargıtay’ın dosya numarasını vermesi gerekirken, savcılığa iletilen yazıda karar numarası yer aldı.

Aytaç Ünsal’ın annesi ve avukatı olan Nermin Ünsal da bianet’e yaptığı açıklamada, bu ifadeden dosyanın onandığının anlaşıldığını söyledi. Ancak karar henüz UYAP’a düşmedi.

Ne olmuştu?

ÇHD davasında 20 Mart 2019’daki duruşmada kararını açıklayan mahkeme, avukatlara 18 yıl 9 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezalarına hükmetmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de Ekim 2019’da itirazları reddederek dosyayı Yargıtay’a göndermişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasında verilen 159 yıldan fazla cezanın, avukat Barkın Timtik’e verilen ceza hariç onanması yönünde görüş bildirdi.

Tebliğnamede sadece, TCK'nın 314/1 maddesi uyarınca "örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 18 yıl 9 ay hapse mahkum edilen avukat Barkın Timtik’in cezasının bozulması, onun da diğer avukatlar gibi “örgüt üyeliğinden” cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

Savcılığın tebliğnamesi Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderildi.

Derneğin yöneticilerinden avukat Ebru Timtik ile ÇHD üyesi avukat Aytaç Ünsal adil yargılanma hakkı için ölüm orucuna başladı.

Avukatların tahliyesi için Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru, “Maddi veya manevi bütünlüklerine yönelik ciddi bir tehlike yok” denilerek reddedildi.

Avukat Ebru Timtik, tutulduğu, Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde eyleminin 238. gününde 27 Ağustos'ta hayatını kaybetti.