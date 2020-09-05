7 il için sağanak yağış alarmı! Bu saatlere dikkat aniden bastıracak
Meteoroloji, öğleden sonra 7 il için yağış uyarısı yaptı. İstanbul, Kırklareli, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Edirne'nin kuzeyi ve Tekirdağ'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Öğle saatlerinden sonra ise bölgenin kuzey ve doğusunun çok bulutlu olması bekleniyor.
Yağış alacak yerler
İstanbul, Kırklareli, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Edirne'nin kuzeyi ve Tekirdağ'ın kuzey ve doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı ve rüzgarda durum
Bölgede sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
Bu saatlere dikkat!
Hava sıcaklıklarının Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.