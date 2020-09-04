BIST 1.089
DOLAR 7,45
EURO 8,80
ALTIN 461,71
HABER /  GÜNCEL

Bursa'da 65 yaş ve üstü yasak saatlerde toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanamayacak!

BURSA'da toplu ulaşımda 202 bin yaşlı vatandaşı ilgilendiren önemli bir karar alındı. İl Hıfzısıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşların yasak saatlerde toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmaları sona erdi.

Abone ol

Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Bursa'da 65 yaş üstüne belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Bu kısıtlama çerçevesinde 65 yaş üstü kişilerin toplu ulaşımdan yararlanmaları da yasaklandı.

Bu karar doğrultusunda BURULAŞ tarafından yapılan yazılım değişikliğiyle yaşlılar belirli saatlerde toplu ulaşımı kullanamayacak.

Bugün başladı

Karara göre, sabah saat 08.00 ila 10.00 arası ve öğleden sonra 16.30 ve 19.00 saatleri arasında 65 yaş üstü 202 bin kişi toplu ulaşımdan yararlanamayacak.

BURULAŞ yazılımını günceleyerek, yeni uygulamayı bugünden itibaren yürürlüğe soktu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan Devlet Bahçeli'ye 'idam cezası' desteği
Twitter'da Hz Muhammed'e hakaret eden Elif Mersin Bursa'da gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu'ndan, Binali Yıldırım'a geçmiş olsun telefonu
AB Konseyi Başkanı Michel'den küstah 'Türkiye' sözleri! Havuç-sopa seçeneği sunacaklar
Erdoğan'dan anlamlı 'Sivas Kongresi' mesajı! 'Kararlıyız' vurgusu
Ankara'da kritik görüşme! Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul etti
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da 'tarlanda define var' dediler film gibi operasyon
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: Bulaş en çok düğünlerde oluyor
Fransa lideri Macron'un ötanazi talebini reddettiği hasta, ölümünü canlı yayınlayacak
Vali Köşger: İzmir'deki vaka artışlarında tatilcilerin etkisi oldu
Messi'nin babasından La Liga yönetimine mektup
Facebook duyurdu: Seçimlere 7 gün kala izin yok
Yorumlar