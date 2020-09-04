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Kütahya’da 2 mahalle karantinaya alındı

KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesindeki 2 mahalle, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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Kaymakam Ahmet Salih Poçanoğlu başkanlığında toplanan Domaniç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Çukurca beldesindeki Osmanlı ve Cumhuriyet Mahalleleri'nin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

Karar doğrultusunda jandarma ekipleri, 2 mahallenin giriş-çıkışlarını demir bariyerler ile kapattı.

Toplu yemeklerde ve kalabalık sosyal ortamlarda bir araya geldikleritespit edildi

Domaniç Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çukurca beldesi Osmanlı ve Cumhuriyet Mahalleleri'nde karantina altındaki bazı vatandaşların sosyal izolasyona riayet etmeden evlerine misafir kabul ettiği, misafirliğe gittiği, toplu yemeklerde bir araya geldikleri ve kalabalık sosyal ortamlarda bir araya geldikleri tespit edilmiştir. Alınan kararların salgın hızını düşürmeye yeterli gelmemesi, temaslı sayılarının çok yüksek olması nedeni ile Çukurca beldesi Osmanlı ve Cumhuriyet Mahalleleri'nin, 15 Eylül tarihine kadar karantinaya alınarak, jandarma ekiplerince kontrol altına alınmasına karar verildi” denildi.

Öte yandan Domaniç ilçe merkezi ve köylerinde bugüne kadar 166 kişide koronavirüs tespit edildiği, 6'sının hayatını kaybettiği, 86’sının tedaviyle sağlığına kavuştuğu halen 25’i Çukurca beldesinde 74 kişinin tedavisine devam edildiği bildirildi.

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