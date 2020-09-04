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TBF lige başvuru tarihini uzattı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü’nün ligden çekilmesiyle yerine alınacak takım için başvuruların değerlendirileceğini açıkladı

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü’nün ligden çekilmesiyle yerine alınacak takım için başvuruların değerlendirileceğini duyurdu. Buna göre; ING Basketbol Süper Ligi’nde yer almak isteyen takımlara 18 Eylül’e kadar başvuru hakkı tanındı.

TBF’den yapılan açıklamada, “Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu’nun 03.09.2020 tarihli kararında; Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü’nün ligden çekilmesi üzerine ilan yapılarak yeni bir katılım süreci planlanması ve böylece eşit işlem kuralına uygun davranılması gerektiği belirtilmiştir. Türkiye Basketbol Federasyonu bu karara uygun olarak; ING Basketbol Süper Ligi’nde yer almak arzusunda olan Türkiye Basketbol Ligi takımlarına, 18 Eylül 2020 tarihine kadar Basketbol Süper Ligi Katılım Esasları Talimatı kapsamında başvuruda bulunabileceklerinin bildirilmesine karar vermiştir” ifadeleri kullanıldı.

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