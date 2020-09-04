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HABER /  POLİTİKA

Ankara'da kritik görüşme! Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyet ile görüştü. 

"PKK ile ortak mücadele"

Bakan Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin, "PKK ile ortak mücadele başta olmak üzere ilişkilerimizi ele aldık" açıklaması yaptı.

Neçirvan Barzani, 2 Eylül'de Bağdat'a ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.

Ziyarette Barzani'ye, Kürdistan Bölgesi Başkanlık Divanı Başkanı Fevzi Hariri, Kürdistan Bölgesi Başkanlık Ofisi Müdürü Kerim Şengali, Kürdistan Bölgesi Dışilişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizayi ve Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Yüksek Danışmanı Felah Mustafa da eşlik etti.

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