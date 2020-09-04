Ankara'da kritik görüşme! Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyet ile görüştü.

"PKK ile ortak mücadele"

Bakan Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin, "PKK ile ortak mücadele başta olmak üzere ilişkilerimizi ele aldık" açıklaması yaptı.

Neçirvan Barzani, 2 Eylül'de Bağdat'a ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.